О приговоре суда

18 сентября 2026 года вынесен приговор председателю и судье Казалинского районного суда Кызылординской области Д. Абдыкалыкову и С. Бертай с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы.

Они признаны виновными в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных ст.366 ч.3, п.2 и ст.366 ч.3, п.2,4 Уголовного кодекса РК.

Отмечаем, что в январе т.г. они были задержаны КНБ по факту получения крупной взятки.

Системная работа по противодействию коррупции продолжается.

Пресс-служба КНБ