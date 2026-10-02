О пресечении коррупционной схемы

В сентябре т.г. КНБ совместно с Генеральной прокуратурой пресечена противоправная деятельность должностных лиц Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

По данным следствия, фигуранты подозреваются в организации устойчивой схемы по массовой незаконной вырубке древесины и ее сбыту. В частности, за денежное вознаграждение ими был обеспечен беспрепятственный доступ к наиболее ликвидным лесным участкам.

В ходе обысков изъяты бухгалтерская документация, рукописные записи о распределении лесных кварталов для вырубки и денежных средств, а также иные вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 366 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-служба КНБ