В День города в Темиртау открыли новый сквер

В Темиртау пустырь в 9-м микрорайоне превратился в новое общественное пространство. Рядом с прокуратурой города появился сквер «Жасыл Теміртау» — с деревьями, скамейками, фонарями и площадками для детей. Его открытие приурочили ко Дню города.

Ещё недавно здесь была заброшенная территория, а теперь высадили более двух тысяч деревьев, установили 80 парковых фонарей и 25 скамеек.

Новый объект появился по инициативе прокуратуры Темиртау при поддержке акимата города и компании Qarmet. Он стал ещё одним вкладом в республиканскую программу «Таза Қазақстан».

На открытии побывали аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, прокурор области Мурат Тлеубердиев, председатель правления Qarmet Пётр Трушин и аксакалы города. Вместе с волонтёрами они посадили новые деревья.

– Это хорошая инициатива. Будем дальше развивать и благоустраивать город, чтобы жителям было комфортнее, – отметил Ермаганбет Булекпаев.

Он также подчеркнул, что в Темиртау продолжается большая работа по развитию городской инфраструктуры, а на металлургическом комбинате идёт масштабная модернизация.

Мурат Тлеубердиев выразил уверенность, что «Жасыл Теміртау» станет ещё одной точкой притяжения для горожан — местом, где можно будет гулять, отдыхать и проводить время с детьми.

81-летний мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике Айтжан Исаков поблагодарил за хороший подарок ко Дню города. В Темиртау он живёт с 1958 года и видел, как менялся город.

– Мы очень рады. Хочется, чтобы в городе было больше мест для отдыха молодёжи и пожилых людей, – сказал ветеран спорта.