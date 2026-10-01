Карагандинка завоевала бронзовую медаль на международном турнире по настольному теннису

Спортсменка из Карагандинской области Альбина Жаксылыкова стала бронзовым призёром международного турнира по настольному теннису WTT Youth Contender Tbilisi 2026, который прошёл в Тбилиси (Грузия).

Альбина выступила в одиночном разряде среди девушек до 19 лет (U19) и по итогам турнира поднялась на пьедестал почёта.

Альбина Жаксылыкова имеет звание мастера спорта Республики Казахстан. Её тренер — Эльмира Алиева.

За годы выступлений спортсменка неоднократно становилась призёром и победительницей национальных соревнований. Среди наиболее значимых достижений — чемпионские титулы Казахстана в личном, смешанном и командном разрядах, а также победа в командном зачёте VI Молодёжных спортивных игр Республики Казахстан.

В спортивном активе Альбины — участие в международных турнирах WTT в Ташкенте, Бангкоке, Платжа-д'Аро, Алматы и других городах.

В сентябре этого года Альбина вошла в состав сборной Казахстана на Азиатских играх. Вскоре после участия в Играх спортсменка продолжила международный сезон в Тбилиси, где завоевала бронзовую медаль WTT Youth Contender Tbilisi 2026.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области