В Караганде пройдут осенние сельскохозяйственные ярмарки

В Караганде в октябре состоятся областные сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі». Торговые ряды будут работать 3, 10 и 17 октября с 09:00.

Местом проведения станет новая площадь на улице Б. Ашимова.

На ярмарках представят овощную, мясную и молочную продукцию, а также товары местных перерабатывающих предприятий. Продукция будет реализовываться по ценам ниже средних рыночных.

Для жителей Сортировки и Пришахтинска в дни проведения ярмарок организуют отдельные автобусы до улицы Ашимова. На них будут установлены соответствующие таблички.

Основные маршруты, проходящие в районе новой площади, — 19, 31, 65, 66 и 70.