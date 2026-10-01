На заводе в Сарани будут выпускать аппараты УЗИ

На заводе Silk Road Electronics в Сарани начнут производить ультразвуковые диагностические системы. Это станет новым направлением для предприятия, где сейчас выпускают бытовую технику Samsung.

Производство УЗИ-аппаратов будут запускать поэтапно. На заводе планируют установить необходимое оборудование, наладить производственные процессы и постепенно увеличивать долю операций, выполняемых непосредственно в Казахстане.

Партнёром проекта выступает Samsung Medison — южнокорейская компания, специализирующаяся на производстве медицинских ультразвуковых систем. Её оборудование используется в радиологии, кардиологии, акушерстве и гинекологии. В аппаратах применяются современные технологии обработки изображений и цифровые решения для диагностики.

Для Silk Road Electronics выпуск медицинского оборудования станет следующим этапом развития завода в Сарани.

Сейчас предприятие производит телевизоры и стиральные машины Samsung.