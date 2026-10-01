В Темиртау обновляют дороги и общественные пространства
В Темиртау обновляют дороги, благоустраивают улицы и преображают общественные пространства. Один из самых крупных проектов — капитальный ремонт проспекта Металлургов, центральной магистрали города протяжённостью почти 3 км.
Здесь обновляют дорожное покрытие, систему водоотведения и инженерные коммуникации, модернизируют освещение и средства организации дорожного движения.
Преображается и бульварная часть проспекта. Здесь появились пешеходные и велосипедные дорожки, новое освещение, детские и спортивные площадки. Для удобства жителей обустроили лестничные сходы к пешеходным переходам, установили скамейки и новые остановочные павильоны.
Благоустройство продолжается. Сейчас на бульваре устанавливают малые архитектурные формы и завозят плодородный грунт.
Обновляют и другие улицы города. Средний ремонт уже завершён на участках улиц Сарыарка, Абая, Мира, Крупской, Восточной, Ташенова и других. Общая протяжённость готовых участков более 20 км.
Сейчас работы идут на улицах Брусиловского и Лисовенко. Всего в этом году средним ремонтом охватят около 28 км дорог.
По итогам дорожных проектов долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии планируется довести до 71,4%.
Меняются и общественные пространства. В центре Темиртау благоустраивают сквер площадью 5,2 га. Здесь обновят фонтан и тротуары, установят новое освещение и создадут дополнительные зоны для отдыха.
Основная подготовка уже завершена: демонтированы старые конструкции, проложен электрический кабель, установлены фундаменты и 105 опор освещения, подготовлены основания под будущие цветники.
Сейчас в сквере укладывают брусчатку и продолжают устройство подпорной стены. Следующий этап — озеленение, установка беседок и других элементов благоустройства.
По информации акимата города Темиртау