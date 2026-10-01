Караганда присоединится к празднованию 100-летия Ермека Серкебаева

По всему Казахстану отмечают 100-летие легендарного оперного певца Ермека Серкебаева. Концерты, творческие вечера и выставки, посвящённые памяти короля баритонов, проходят в разных городах страны. ЮНЕСКО включила юбилей артиста в календарь памятных дат.

Караганда также присоединится к юбилейным мероприятиям. 2 октября в Карагандинском академическом театре музыкальной комедии пройдёт вечер, посвящённый 100-летию со дня рождения Ермека Серкебаева.

«Имя Ермека Серкебаева золотыми буквами вписано в историю национальной и мировой культуры. Его баритон покорял лучшие сцены от Европы до Америки, но его сердце всегда принадлежало родной земле. В репертуаре Ермека Серкебаева шедевры национальной классики Мукана Тулебаева, Ахмета Жубанова, Латифа Хамиди и Сыдыка Мухамеджанова обретали эталонное, монументальное звучание», — отмечают в театре.

В программе карагандинского вечера — оперные партии, романсы и народные песни из репертуара Ермека Серкебаева. Их исполнят ведущие солисты и хор театра, к концерту также присоединятся артисты балета.

Начало в 18:30.