В Карагандинской области построили ещё один пожарный пункт

В сельской местности Карагандинской области продолжают укреплять пожарную безопасность. По программе «Ауыл құтқарушылары» добровольное пожарное формирование заработало в селе Умуткер Бухар-Жырауского района. Оно будет обслуживать три населённых пункта, где проживают более 1200 человек.

Новый пожарный пункт построили при поддержке местных исполнительных органов.

Здесь организовано круглосуточное дежурство, есть пожарная машина, средства связи, оборудование и специальная одежда.

Теперь помощь в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации сможет прибывать быстрее.

По информации ДЧС Карагандинской области