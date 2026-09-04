Карагандинский зоопарк стал домом для спасённых животных

Ещё недавно краснокнижный курганник летал над степью. Теперь он осваивается в Карагандинском зоопарке — после тяжёлой травмы птица уже не сможет вернуться в дикую природу. Нашли её на нефтяном месторождении в Мангистауской области. В Караганду доставили самолётом из Актау.

Когда птицу обнаружили, она была сильно истощена, покрыта нефтепродуктами, а крыло оказалось серьёзно повреждено. Спасти его не удалось — после сложной операции крыло пришлось ампутировать.

Об истории спасённого курганника рассказали в Комитете лесного хозяйства Мангистауской области и попросили птицу взять к себе.

— Это первый краснокнижный курганник, который появился у нас. С одним крылом он не сможет выжить в природе, поэтому теперь зоопарк станет для него домом, — говорит директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова.

Сейчас птица находится на карантине под наблюдением специалистов и постепенно привыкает к новым условиям и людям. В дальнейшем курганник получит имя, и ему оформят биологическую карточку.

Таких историй здесь немало. За последние десять лет зоопарк принял больше 150 пострадавших птиц — орлов, пеликанов, сов и других пернатых. Тех, кто после лечения может жить самостоятельно, выпускают на волю. Остальные остаются в зоопарке.

Так зоопарк постепенно становится настоящим ковчегом для тех, кому больше некуда возвращаться.

В феврале сюда временно привезли ещё около 40 редких хищных птиц, изъятых в рамках уголовного дела о незаконном содержании. Среди них были соколы-балобаны и шесть беркутов. Балобанов позже передали в реабилитационный центр в Туркестанской области, а беркуты остались в Караганде.

Заботятся здесь не только о лечении животных, но и о том, чем их кормить. Несколько лет на территории зоопарка работает собственный огород. Здесь выращивают огурцы, помидоры, картофель, кабачки, тыкву, кукурузу и зелень. Часть урожая сразу отправляется животным, остальное заготавливают на зиму.

Карагандинский зоопарк — один из старейших в Казахстане. Его история началась ещё в 1930-х годах. Сегодня здесь содержатся более тысячи животных сотен видов — от крупных хищников и приматов до экзотических птиц и рептилий.