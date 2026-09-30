В Приозёрске обсудили будущее города и проблемы жителей

Приозёрск в этом году отметил 70-летие. Город, основанный в 1956 году как центр военного испытательного полигона, сегодня меняется и развивается, становясь одним из туристических направлений региона. Его настоящее и будущее обсудил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на встрече с жителями. Приозёрцы рассказали о проблемах, которые волнуют их сегодня, и внесли свои предложения.

Вопросов было много — от ЖКХ и состояния жилищного фонда до благоустройства общественных пляжей. Говорили и о том, каким должен быть Приозёрск, чтобы сюда было интересно приезжать туристам и при этом комфортно жить самим горожанам.

— Развитие туризма не должно быть оторвано от интересов жителей. Прежде чем город станет интересен туристам, он должен быть удобным для тех, кто здесь живёт. Поэтому важно приводить в порядок те пространства, которыми горожане пользуются каждый день. Ещё хочу отдельно сказать о «Таза Қазақстан». Это не только про субботники и уборку территорий. Это в целом про отношение к своему городу — когда чистый двор, ухоженная улица, парк или место отдыха становятся нормой, а не разовой акцией, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

Как рассказал аким города Мансур Ахметов, в Приозёрске уже реализуется несколько проектов в сфере туризма. Модернизируются действующие объекты и планируется строительство новых зон отдыха.

В городе приступили к созданию экопарка. Вокруг гарнизонного дома офицеров уже привели в порядок около двух гектаров территории. В следующем году проект планируется продолжить и благоустроить ещё четыре гектара.

Продолжается работа с жилищным фондом. В этом году укреплены конструкции трёх многоквартирных домов. Ещё около 20 многоэтажек нуждаются в ремонте кровель, эти работы будут проводить поэтапно.

Для социально уязвимых категорий населения выкупают жильё.

В формате открытого диалога жители задавали акиму области свои вопросы.

Приозёрску нужен новый детский сад. Будет сделано всё возможное, чтобы ускорить начало строительство, заверил глава региона.

Пенсионерка обратила внимание на график общественного транспорта: автобусы прекращают работу уже после шести вечера. Ермаганбет Булекпаев поручил акиму города пересмотреть расписание, чтобы оно было удобно для горожан.

Ещё один важный вопрос — нехватка врачей и необходимость повышения квалификации медицинских работников. Аким области отметил, что часть проблем можно решать за счёт дистанционных консультаций, а специалистов направлять на обучение. Для подготовки кадров, по его словам, можно рассмотреть возможности медицинского колледжа в Балхаше.

Прозвучало и предложение открыть в Приозёрске колледж. Идею аким области поддержал.

— Мы продумаем, как это можно сделать. Может, откроем филиал одного из учебных заведений. Я дам поручение управлению образования изучить возможные варианты. Думаю, назрела необходимость организовать какой-то учебный комбинат по подготовке специалистов. Необходимо это отработать, — сказал Ермаганбет Булекпаев.

На часть вопросов ответы прозвучали во время встречи.

Остальные обращения аким области поручил взять в работу.

После встречи Ермаганбет Булекпаев провёл приём жителей по личным вопросам.