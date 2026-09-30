Шахта «Шахтинская» добыла миллион тонн угля

На шахте «Шахтинская» достигнут важный производственный показатель — добыта миллионная тонна угля. Рубеж удалось преодолеть с опережением установленного срока.

Миллионная тонна выдана из действующей лавы 16-1 Д2 протяжённостью 270 метров. Основной вклад в достижение результата внесли горняки участка №1 – около 100 специалистов, обеспечивающих стабильную работу очистного забоя.

До конца года коллективу шахты предстоит выполнить бизнес-план и довести объём добычи до 1 млн 480 тонн угля.

Сохранять высокие темпы производства помогает и обновление оборудования. В этом году на шахту «Шахтинская» поступил новый очистной комбайн FS-400, который позволяет повысить производительность и эффективность добычных работ.

По информации пресс-службы компании Qarmet