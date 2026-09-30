В озеро Балхаш выпустили 180 тысяч молоди сазана

В Балхаше началось ежегодное зарыбление озера. В водоём выпустили первую партию — 180 тысяч сеголеток сазана. Молодь доставили в город представители Карагандинского рыбопитомника.

Зарыбление проводится в рамках государственного заказа. При выпуске рыбы специалисты соблюдали необходимый температурный режим воды и воздуха, чтобы молодь легче адаптировалась к новым условиям.

— Зарыбление проходит весной или осенью. В прохладную погоду сеголеткам легче адаптироваться к новой среде обитания, — говорит руководитель Балхашской рыбной инспекции Денис Абибеков.

В ближайшее время ожидается ещё пять рейсов с молодью сазана. Рыбу доставят не только из Карагандинского рыбопитомника, но и из крестьянского хозяйства «Акрам» из Тараза.

Всего в этом году в озеро планируется выпустить более миллиона сеголеток.

Зарыбление позволит пополнить рыбные запасы Балхаша и поддержать его природное биоразнообразие.