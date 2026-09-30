Приозёрск готовится к запуску тепла

В Приозёрске 10 октября планируется начать отопительный сезон. Летом в городе провели подготовительные работы в котельной и на коммунальных сетях.

О готовности Приозёрска к зиме доложили акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву во время рабочей поездки.

Городская котельная работает с 1974 года. Как рассказал руководитель ТОО «Сарышаган Сужылу – 2014» Руслан Галимжанов, за лето здесь отремонтировали три котла, теплообменники и другое оборудование, заменили деаэратор и дымосос. Также подготовили запас мазута и заключили договор на поставку необходимого объёма топлива на зиму.

В городе обновляют и коммунальные сети. В этом году заменили 3,5 км тепловых сетей, в том числе 400 метров труб, ведущих к жилым домам. Чтобы уменьшить потери тепла, проводят их изоляцию. Кроме того, проложили 800 метров новых водопроводных сетей. На улице Байтерек продолжается строительство канализации – из 817 метров проложено 650. После завершения работ к центральной системе водоотведения подключат дома.

Ещё одним объектом, который осмотрел Ермаганбет Булекпаев, стала набережная. Её благоустройство рассчитано на три этапа. Сейчас завершается первый участок в районе водно-спасательной станции. В дальнейшем набережную планируют продлить до памятника первым строителям («Белые колонны»). Всего в планах благоустроить свыше 7 тыс. квадратных метров.

На территории городского пляжа уже благоустроили парковку,

детскую

и футбольную площадки,

санузлы,

раздевалки.

Кроме того, в Приозёрске разработали дизайн-код города.

Для реализации новых проектов определены земельные участки, которые предлагают инвесторам.

– В Приозёрске есть потенциал для развития туризма. Разработан дизайн-код города. Теперь необходимо работать с бизнесом, объяснять предпринимателям, что важно приводить в порядок свои объекты, ведь всё это формирует облик города. Кроме того, есть свободные земельные участки. Нужно предлагать их всем заинтересованным инвесторам, чтобы бизнес развивался, — сказал Ермаганбет Булекпаев.