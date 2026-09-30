Карагандинка взяла серебро Азиатских игр

Кристина Овчинникова завоевала серебряную медаль XX летних Азиатских игр в Японии. Карагандинская спортсменка стала второй в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин, преодолев 1 метр 87 сантиметров.

В финале сильнейшими стали: Барнохон Сайфуллаева (Узбекистан) — 1,90 м; Кристина Овчинникова (Казахстан) — 1,87 м; Пуджа (Индия) — 1,84 м.

Кристина Овчинникова представляет Казахстан на международной арене. Её личный рекорд в прыжках в высоту — 1,96 метра. В 2021 году спортсменка выполнила олимпийский квалификационный норматив и выступила на Олимпийских играх в Токио.

В послужном списке карагандинки — медали международных и континентальных соревнований. Она неоднократно становилась призёром национальных первенств, представляла Казахстан на чемпионатах Азии и других крупных международных стартах.

Теперь в спортивной биографии Кристины Овчинниковой появилась новая значимая награда — серебряная медаль Азиатских игр.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области

Фото: Сали Сабиров / НОК РК