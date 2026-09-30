Сарань становится зеленее: промышленные предприятия высадили более 300 деревьев

Более 300 сотрудников крупных предприятий Сарани вышли из цехов на улицу, чтобы вместе озеленить город. В индустриальной зоне они высадили свыше 300 молодых деревьев — будущую зелёную зону рядом с заводами, которые сегодня меняют промышленный облик города.

К экологической акции в рамках общенациональной программы «Таза Қазақстан» присоединились сотрудники QazTehna, Silk Road Electronics, Saran Machinery и Tengri Tyres. Инженеры, производственники, руководители и специалисты на несколько часов сменили привычную рабочую обстановку на свежий воздух и лопаты.

Сарань продолжила экологическую эстафету, которую этой весной поддержали Allur и AGROMASH в Костанайской области. Теперь её приняли предприятия Карагандинской области. Идея проста: промышленное развитие и забота о городе должны идти рядом.

Акция соответствует задачам общенациональной программы «Таза Қазақстан», инициированной Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства неоднократно говорил о необходимости сделать заботу об окружающей среде частью повседневной культуры и общей ответственности государства, бизнеса и граждан.

Для Сарани это особенно актуально. Город заметно меняется: на месте бывших промышленных площадок появляются новые производства, благоустраиваются территории, развивается инфраструктура.

Сегодня здесь выпускают автобусы и коммерческую технику, автомобильные шины, бытовую электронику и другую промышленную продукцию. Вместе с предприятиями в город приходят рабочие места и новые возможности для его жителей.

Житель Сарани Виталий Якушев отмечает, что перемены заметны не только по новым заводам.

— Я живу в Сарани много лет и вижу, как город меняется буквально на глазах. Стало заметно больше зелени, появляются новые детские площадки, приводятся в порядок дворы и улицы, благоустраиваются территории. Но самое главное для людей — появилась хорошая работа. Заводы дают возможность трудиться рядом с домом, строить планы на будущее и не уезжать в поисках заработка в другие города. Хочется, чтобы Сарань и дальше развивалась именно так — чтобы вместе с предприятиями становился лучше и сам город, — говорит Виталий Якушев.

Для самих предприятий экологические инициативы становятся частью корпоративной культуры.

— Для нашего предприятия поддержка программы «Таза Қазақстан» —осознанный шаг и продолжение внутренней экологической стратегии. Современная промышленность не может существовать в отрыве от вопросов экологии. Экоакция показывает, что крупный бизнес Сарани готов вкладывать свои силы в чистое и здоровое будущее региона, — отметила представитель компании QazTehna Айнурым Малаева.

Участники акции намерены продолжить экологическую эстафету. Предприятия также будут ухаживать за уже высаженными деревьями.