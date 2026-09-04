Книги, квиз и ИИ: Карагандинская библиотека Гоголя приглашает на День открытых дверей

Не только читать, но и исследовать, играть, узнавать новое и знакомиться с современными технологиями — всё это можно будет сделать в Карагандинской областной библиотеке имени Н. Гоголя. 9 и 10 сентября здесь пройдёт День открытых дверей «Безграничные возможности: вдохновение, развитие, перспективы».

Гостям покажут библиотеку с другой стороны: расскажут о её фондах, каталогах, электронных ресурсах и услугах. А затем предложат включиться в интерактивную программу.

Можно будет проверить свои знания в краеведческом квизе, принять участие в книжном квилте «Прочитал сам – посоветую вам» и познакомиться с современными возможностями искусственного интеллекта. Книжный челлендж будет посвящён путешествиям по страницам мира.

Также в программе — библиографические обзоры «Литературный микс» и музыкально-интерактивная игра «ART OPEN DAY: Открой дверь в мир искусства!».

Мероприятие будет интересно и детям, и взрослым, отмечают организаторы.

Адрес библиотеки: ул. Ерубаева, 44

Телефон: (8-7212) 56-74-64