Футбол без границ: карагандинцы стали призёрами чемпионата мира

Карагандинцы Анатолий Федоровский и Виталий Крадин в составе сборной Казахстана завоевали бронзу чемпионата мира по футболу среди спортсменов с церебральным параличом. Для национальной команды это был первый мировой турнир.

С достижением спортсменов поздравили в управлении физической культуры и спорта.

Чемпионат мира IFCPF Men’s World Championships 2026 прошёл в английском Лафборо. Казахстанцы начали турнир с двух поражений — от сборных США и Италии, но смогли переломить ход соревнований. В матче за третье место команда разгромила хозяев турнира — «Лафборо» — со счётом 7:2.

Для Анатолия Федоровского футбол начался ещё в школьные годы в интернате НОДА. В 2023 году его и других карагандинских спортсменов пригласили на чемпионат Казахстана в Алматы. Так начался путь в большой спорт, а затем — в национальную сборную. На чемпионате мира Анатолий сыграл во всех матчах на позиции левого полузащитника.

— Конечно, хотелось привезти в Карагандинскую область первое или второе место, но соперники оказались сильнее. Теперь будем готовиться к чемпионату Европы в Дании. А ещё мы хотим открыть футбольную секцию для детей с инвалидностью, чтобы они тоже могли заниматься и играть. Я сам учитель физкультуры, имею специальную подготовку для работы с детьми с инвалидностью, в том числе и с ДЦП. Хочется развивать футбол в Карагандинской области так, чтобы у детей не было ограничений, и они могли заниматься спортом, — говорит футболист.

Виталий Крадин тоже пришёл в футбол ещё ребёнком — сначала играл во дворе, затем продолжил тренировки в школе-интернате НОДА.

— Чемпионат мира дал нам огромный опыт. Мы познакомились с сильными игроками, увидели уровень международного футбола. Самым серьёзным соперником для нас стала сборная Италии. Теперь главное — продолжать тренироваться и готовиться к следующим соревнованиям, — рассказал спортсмен.

Продвинуться в профессиональном футболе помог проект «Футбол для всех», который работает в Карагандинской области с 2018 года. Его участники — воспитанники областной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата — играют с командами спортивных школ региона и участвуют в чемпионатах.

— Наши спортсмены показывали: они могут играть в футбол и выигрывать. А сегодня двое карагандинцев стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в составе сборной Казахстана. Для нас это огромная гордость. Они доказали, что возможности человека не ограничиваются диагнозом и что футбол действительно для всех, — отметила куратор проекта Наталья Сухорукова.