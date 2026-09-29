С какими вопросами жители Карагандинской области обратились к Ермаганбету Булекпаеву

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев провёл очередной личный приём граждан. Жители региона обратились с вопросами обеспечения жильём, земельных отношений, пенсионных накоплений, дорожной безопасности, образования и развития территорий.

— Все вопросы, касающиеся предоставления земельных участков и жилья, будут рассматриваться исключительно в рамках действующего законодательства, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

В приёме приняли участие руководители профильных управлений, а также представители акиматов городов и районов. Это позволило рассмотреть обращения непосредственно с участием специалистов, ответственных за решение конкретных вопросов.

В ходе приёма также были подняты вопросы состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения в областном центре и на дорогах регионального значения.

Жители обратились и по вопросам землепользования и использования пастбищ, пенсионных накоплений, образования и другим актуальным темам.

По каждому обращению были даны необходимые разъяснения. Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, аким области поручил взять на контроль профильным ведомствам.