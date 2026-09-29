Караганда в третий раз проводит республиканский театральный фестиваль «Сын – шын болсын»

Третий республиканский театральный фестиваль «Сын – шын болсын» пройдёт в Караганде 13–17 октября. В этом году праздник искусства посвящён Аширбеку Сығаю – театральному критику, писателю и переводчику, лауреату Государственной премии Казахстана. На сценах театров имени Сакена Сейфуллина и Константина Станиславского свои лучшие постановки представят коллективы из Алматы, Астаны, Тараза, Кокшетау и Семея.

Участие в фестивале принимают: Казахский национальный музыкально-драматический театр имени К. Куанышбаева, Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова, Жамбылский областной академический казахский драматический театр имени А. Токпанова, Акмолинский областной русский драматический театр, два молодёжных театра – «Жастар» из Астаны и «Дарын-ай» из области Абай.

Торжественное открытие III республиканского театрального фестиваля «Сын – шын болсын» состоится 13 октября в 17:00.

В программу фестиваля выбраны шесть разножанровых спектаклей: трагедии «Макбет» и «Қарагөз», драмы «Парасат майданы», «Баллада о перевале Караш», «Соқырлар» и «Ұлпан».

Торжественное закрытие фестиваля с награждениями пройдёт 17 октября в 16:00.

Напомним, первый фестиваль «Сын – шын болсын» проводился в 2021 году и также был посвящён Аширбеку Сығаю. Спустя два года, в 2023-м, состоялся второй фестиваль, приуроченный к 130-летию со дня рождения Калибека Куанышбаева – одного из основоположников казахского национального профессионального театрального искусства, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР.