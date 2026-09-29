Четыре медали чемпионата мира по шашкам завоевали спортсменки из Абая

В Париже (Франция) прошёл чемпионат мира по шашкам-100 среди женщин категории 50+. Казахстан на мировом первенстве достойно представили две спортсменки из Карагандинской области — жительницы Абая Юлия Рынгач и Светлана Чуприк.

Соревнования проходили в трёх дисциплинах: классическая игра, рапид и блиц.

Особенно ярко наши спортсменки проявили себя в блице.

Юлия Рынгач — чемпионка мира, завоевала золотую медаль. Светлана Чуприк стала серебряным призёром чемпионата мира.

В классической программе спортсменки также поднялись на пьедестал почёта: Юлия Рынгач взяла серебро, а Светлана Чуприк — бронзу.

Всего четыре медали чемпионата мира завоевали представительницы Абая.

По информации акимата Абайского района