Карагандинка завоевала серебро Азиатских игр и установила личный рекорд

Карагандинская легкоатлетка Аделина Земс стала серебряным призёром XX летних Азиатских игр, проходящих в Японии.

В финале бега на 400 метров с барьерами спортсменка показала результат 54,58 секунды, который стал новым личным рекордом.

До золотой медали Аделине не хватило 0,27 секунды. Первое место заняла представительница ОАЭ Мариам Карим с результатом 54,31 секунды, установив новый рекорд Азиатских игр. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Индии Витхья Рамрадж, показав результат 54,75 секунды.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области