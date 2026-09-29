В Сарани продолжается обновление городской инфраструктуры

В Сарани решают задачи, которые напрямую влияют на качество городской среды: модернизируют инженерные коммуникации и приводят в порядок жилищный фонд. В городе завершаются отдельные участки реконструкции водопроводных и канализационных сетей, а также начался ремонт фасадов и кровель многоквартирных домов.

Реконструкция водопроводных сетей третьей очереди находится на завершающей стадии. Уже проложено 11 километров трубопроводов, полностью завершено устройство магистральных участков. Сейчас специалисты устанавливают колодцы и выполняют подводы к абонентам.

В посёлке Шахта 106, районе Самозастройки, микрорайоне Горняк и районе ЦПП-2 работы завершены. В 5-м квартале готовность составляет 80 процентов.

Продолжается реконструкция канализационных сетей второй очереди. Проложено 9,4 километра трубопроводов, установлено 176 колодцев.

В микрорайонах Горняк и 1а, а также на улицах Волынской, Московской, Шахтёрской и в 106-м квартале строительно-монтажные работы завершены. В 28-м квартале они находятся на завершающем этапе.

Изменения затрагивают и внешний облик города. В этом году в Сарани приступили к текущему ремонту фасадов и кровель многоквартирных домов. В перечень вошли 18 зданий на улицах Жамбыла, Саранской и Шахтёрской.

Проект рассчитан на 2026–2027 годы. Помимо более привлекательного облика домов, ремонт позволит улучшить эксплуатационные характеристики зданий и продлить срок службы строительных конструкций.