«Фрагменты огромной фрески»: в Караганде покажут картины-метафоры Петра Кишкиса

Персональная выставка известного карагандинского художника Петра Кишкиса открывается 29 сентября в галерее «Алтын Ғасыр» (ул. Комиссарова, 35а). В экспозиции «Фрагменты целого» собраны живописные и графические работы разных лет, объединённые авторским стилем мастера и его интересом к внутреннему миру человека.

Кишкис создаёт картины-метафоры, в которых использует образы-архетипы, оставляя зрителю пространство для собственных размышлений. Его работы хранятся в Государственном музее искусств имени А. Кастеева, Карагандинском областном музее, а также в частных коллекциях Казахстана и других стран.

Портрет Петра Кишкиса. Этюд

Автор: Сергей Щеголихин

«Мои работы как фрагменты огромной фрески — это свиток моей жизни», — говорит художник.

Название выставки — «Фрагменты целого» — отражает принцип творчества Кишкиса: отдельные образы и детали складываются в более сложную картину — размышление о человеке, времени и окружающем мире.

Пётр Кишкис родился в 1953 году. Окончил Львовское художественное училище и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной. Член Союза художников Казахстана с 1991 года.