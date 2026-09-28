«Таза Қазақстан»: как меняется Карагандинская область

Новый экопарк продолжают благоустраивать в Караганде по программе «Таза Қазақстан». Здесь уже высадили 4500 деревьев. Озеленение продолжается и в других городах и районах области.

При этом «Таза Қазақстан» включает не только благоустройство и озеленение. В регионе усиливают контроль за состоянием территорий. В городах и районах установили 520 камер, которые помогают фиксировать нарушения правил благоустройства. Об этом сообщили на аппаратном совещании в акимате области.

Продолжается и уборка территорий. Сейчас проходит осенний месячник, в регионе уже вывезли более 20 тысяч тонн мусора.

В Шетском районе к экологической работе приступили ещё весной. Здесь высадили около 5 тысяч деревьев, вывезли более 75 тысяч тонн мусора и золы. Для поддержания порядка установили 100 мусорных контейнеров и огородили 18 контейнерных площадок.

К благоустройству подключается и молодёжь. В Темиртау участники «Жасыл ел» приводят в порядок парки, скверы и другие городские территории.

Ещё одно направление работы — учёт зелёных насаждений. В области оцифровано более 1,2 млн деревьев и кустарников, а в 328 школах созданы зелёные фонды.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что «Таза Қазақстан» — это не разовая акция, а системная работа.

— Главное — конкретный результат на местах: чистота и порядок, благоустройство территорий, сохранение зелёных насаждений. При этом важно участие не только госорганов, но и самих жителей. Реальных результатов мы сможем добиться только в том случае, если объединимся всей страной и с полной отдачей возьмёмся за эту работу, — подчеркнул глава области.