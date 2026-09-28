Восемь медалей завоевали карагандинские спортсмены на Азиатских играх

На сегодняшний день на счету карагандинских спортсменов восемь бронзовых медалей на Азиатских играх. В числе призёров — представители ММА, фехтования, лёгкой атлетики, гребли, прыжков на батуте и артистического плавания.

Исторической для Карагандинской области стала первая медаль в смешанных единоборствах. Её завоевал карагандинский боец ММА Санжар Адилов. ММА впервые вошли в программу летних Азиатских игр, поэтому спортсмен стал одним из первых казахстанских медалистов в этом виде спорта на континентальном первенстве.

Две бронзовые награды принёс сборной Артем Саркисян. Карагандинский фехтовальщик стал призёром в индивидуальных соревнованиях и в командном зачёте в дисциплине «сабля».

Ещё одну медаль для региона завоевала легкоатлетка Алина Чистякова, занявшая третье место в семиборье.

Успешно выступил и спортсмен из Темиртау Дмитрий Холмогоров.

В финальном заезде на байдарке на дистанции 500 метров он финишировал третьим и стал бронзовым призёром Азиатских игр.

В прыжках на батуте бронзовую медаль завоевал представитель Карагандинской области Ерлан Тасмагамбетов. В суперфинале он набрал 54,69 балла, уступив двум спортсменам из Китая.

Две бронзовые награды Казахстан завоевал в артистическом плавании. В парных соревнованиях Наргиза Болатова и Ясмин Туякова по итогам технической и произвольной программ набрали 565,7326 балла и заняли третье место. Победу одержал дуэт из Китая с результатом 640,3576 балла, вторыми стали спортсменки Японии — 601,3576 балла.

Вторую медаль казахстанская команда получила в соревнованиях смешанных команд. Сборная Казахстана набрала 216,7961 балла. Золото досталось команде Китая — 299,2117 балла, серебро завоевала Япония — 286,2688 балла.

В составе казахстанской команды выступили Наргиза Болатова, Виктор Друзин, Айгерим Курмангалиева, Карина Магрупова, Ксения Макарова, Анна Павлецова, Валерия Столбунова, Ясмин Туякова, Даяна Джаманчалова и Жаклин Якимова.

Таким образом, представители Карагандинской области пополнили медальную копилку сборной Казахстана восемью бронзовыми наградами.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области