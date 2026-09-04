В Балхаше для школьников открыли новую спортивную площадку

Для школьников Балхаша создают условия для регулярных занятий спортом. В микрорайоне Конырат открыли новую спортивную площадку для учащихся школы №25 имени Ыбырая Алтынсарина.

Потребность в дополнительной спортивной инфраструктуре появилась после объединения двух образовательных организаций. Сегодня в школе учатся 497 детей.

На новой площадке есть футбольное поле с разметкой и воротами, воркаут-зона с уличными тренажёрами и беговые дорожки. Безопасное современное покрытие позволяет проводить здесь уроки физкультуры, тренировки и спортивные мероприятия.

Проект реализовали при финансовой поддержке ТОО «Сары Казна» и ТОО «Медная компания Коунрад» через собственный фонд «Коунрад».

— Спортивная площадка у школы — наш вклад в здоровье и будущее детей. Хотим, чтобы у ребят было больше возможностей заниматься спортом и проводить время активно, — отметил член правления фонда «Коунрад» Раулан Козгамбаев.