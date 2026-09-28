Карагандинка стала чемпионкой мира по кикбоксингу

В итальянском городе Лидо-ди-Йезоло (Джезоло) завершился чемпионат мира WAKO по кикбоксингу среди юношей и юниоров. В мировом первенстве приняли участие около 4900 спортсменов из 78 стран.

Спортсменка из Карагандинской области Арина Словестникова выступила в составе юниорской сборной Казахстана в дисциплине фулл-контакт в весовой категории до 60 килограммов. По итогам соревнований она завоевала золотую медаль и стала чемпионкой мира по кикбоксингу.

Всего сборная Казахстана выиграла 25 золотых медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте ринговых дисциплин.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области