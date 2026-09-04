Из Сарани в Европу: Карагандинская область расширяет географию экспорта

В Карагандинской области сегодня работают более 100 предприятий-экспортёров. Предприятия региона поставляют продукцию в 40 стран: Россию, Узбекистан, Китай, Турцию, ОАЭ и др. В этом году объёмы экспорта выросли уже почти на треть и превысили 1 млрд долларов США.

Развитию международных экономических связей способствует государственная поддержка. Карагандинские промышленники тесно сотрудничают с Экспортно-кредитным агентством Казахстана (ЭКА). В портфеле национального института регион занимает первое место.

Хороший пример – Kazcentrelectroprovod (KCEP) из Сарани. Предприятие с более 30-летней историей, вышло на рынок Европы. На экспорт поставляется оптический кабель.

— География наших поставок охватывает ближнее и дальнее зарубежье. Вышли на рынок Европы — Германия, Дания, Австрия. Как любое производственное предприятие и экспортёр, мы нуждаемся в государственной поддержке. С Экспортно-кредитным агентством работаем с 2025 года. Оно даёт нам финансы с пониженной ставкой. Это очень важно для развития, расширения производства и объёма экспорта. Имея длинные и недорогие деньги, мы можем конкурировать на рынках Европы, — рассказал генеральный директор КСЕР Сергей Ким.

Предприятие воспользовалось и страхованием экспортных контрактов. Этот инструмент снижает риски при работе с зарубежными партнёрами.

Компания также представлена на международной онлайн-платформе «Витрина экспортёров — Buy from Kazakhstan». Это нужно для продвижения продукции и поиска новых точек сбыта.

В сутки завод выпускает до 200 км оптического кабеля. Этого хватит, чтобы почти полностью проложить путь от Сарани до столицы Астаны.

Производство оптоволокна — сложный технологический процесс. Начиная от скрутки, кабель проходит по нескольким цехам, включая покраску. Завершающий этап — наложение бронированной оболочки. Оборудование современное и постоянно обновляется.

На предприятии трудятся 250 человек. Есть собственный учебный центр для подготовки кадров.

Фото предоставлено ЭКА