К сведению жителей Приозёрска!

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев встретится с жителями Приозёрска и проведёт личный приём.

Встреча с населением состоится 30 сентября 2026 года в 11:00 в Центре детско-юношеского творчества «Достық».

Для сбора вопросов и предложений от жителей создана рабочая группа. Оставить свои обращения можно по телефону (8-71039) 5-30-06 в будние дни с 09:00 до 18:30 (с перерывом на обед с 13:00 до 14:30) или отправить по электронной почте prio_akimat@akimat09.kz.