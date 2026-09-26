Более 450 тонн сельхозпродукции представили на ярмарке в Караганде

Сегодня, 26 сентября, в Караганде на новой площади на улице Ашимова проходит сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі». В ней принимают участие более 90 сельхозтоваропроизводителей из семи районов области, а также перерабатывающие предприятия Караганды и Шахтинска.

На ярмарке представлен широкий ассортимент продукции — мясо, картофель, овощи, молочная и рыбная продукция, яйца и другие товары. Всего на первую ярмарку производители привезли более 450 тонн продукции, в том числе 52 тонны мяса, 240 тонн картофеля, 110 тонн овощей, 16 тонн молочной и 9 тонн рыбной продукции, 170 тысяч куриных яиц и 20 тонн других продуктов.

Продукция реализуется по ценам на 10–15 процентов ниже средних рыночных, что позволяет жителям приобрести свежие продукты по доступной стоимости непосредственно у производителей.

Следующая сельхозярмарка в Караганде пройдёт 3 октября.