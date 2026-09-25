«Дала дәмі»: в Карагандинской области стартует сезон осенних сельхозярмарок

В Караганде, на новой площади на улице Байкена Ашимова, 26 сентября откроется первая в этом году осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі».

Жители смогут приобрести продукцию напрямую у сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий региона.

На первую ярмарку 90 производителей Карагандинской области планируют привезти свыше 450 тонн продукции. В ассортименте — 52 тонны мяса, 240 тонн картофеля, 110 тонн овощей, 16 тонн молочной продукции, 9 тонн рыбы, 170 тысяч куриных яиц и около 20 тонн другой продукции. Цены будут на 10–15 процентов ниже средних рыночных.

Несмотря на засушливое лето, аграрии области намолотили более 556 тысяч тонн зерна, собрали свыше 263 тысяч тонн картофеля и 66 тысяч тонн овощей.

Положительная динамика отмечается и в пищевой промышленности. С начала года в области произведено продуктов питания на 128,6 млрд теңге, что на 11,6 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года. Растёт и поголовье сельскохозяйственных животных: крупного рогатого скота стало больше на 18,8 процента, лошадей — на 15,7 процента, овец и коз — на 15,2 процента.

Ярмарки «Дала дәмі» продолжатся 3, 10, 17 и 31 октября на новой площади на улице Ашимова в Караганде. А 7 ноября пройдут в Балхаше, Темиртау, Шахтинске, Приозёрске и Сарани.