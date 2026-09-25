В Нуринском районе обновляют систему водоснабжения

В Нуринском районе продолжаются работы по обеспечению жителей качественной питьевой водой. В прошлом году здесь достигли 100%-ного охвата сельских населённых пунктов. Теперь акцент на модернизации инженерной инфраструктуры и подведении воды непосредственно к жилым домам.

Один из проектов реализуется в селе Талдысай. В этом году здесь реконструируют внутренние сети водоснабжения общей протяжённостью около 5,4 километра. Основная часть работ уже выполнена.

Для жителей это не просто обновление труб, а решение проблемы, которая годами оставалась одной из острых.

— Этот вопрос поднимался ещё с 2017 года. Из-за отсутствия необходимых условий люди не переезжали в село, молодёжь здесь не оставалась, — рассказывает председатель общественного совета села Рысбай Жунисов. — Теперь ситуация меняется.

В Талдысай стали переезжать семьи из южных регионов Казахстана. Им оказывают необходимую социальную поддержку.

Реконструкцию водопровода начали благодаря средствам местного бюджета и поддержке недропользователей.

— В нашем селе на протяжении нескольких лет была непростая ситуация с водой. Но вокруг нас работают недропользователи, благодаря их технике и финансовой поддержке мы прокладываем водопровод. Жители очень довольны, — говорит аким села Асемгул Нуртаева.

Работа по улучшению системы водоснабжения продолжается и в других населённых пунктах Нуринского района.

В Балыктыколе пробурили новую эксплуатационную скважину и обустроили водовод. Это позволит повысить надёжность водоснабжения села.

В Малайкудуке началась установка комплексного блок-модуля очистки воды. Трубопровод от магистральной сети водовода до места установки КБМ уже проложен. Сейчас подрядная организация собирает и монтирует оборудование.

Сегодня все 37 сельских населённых пунктов Нуринского района обеспечены доступом к качественной питьевой воде.