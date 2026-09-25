В школах Карагандинской области меняют подход к кадрам

В Карагандинской области на протяжении трёх лет работает программа Teach for Qazaqstan. Она позволяет людям без педагогического опыта пройти переподготовку и работать в школах, в том числе сельских. Так в регионе привлекают новые кадры и сокращают разрыв в образовании между городом и селом.

Карагандинская область стала первым регионом Казахстана, где в 2023 году запустили пилот программы. Перед началом работы будущие учителя проходят профессиональную переподготовку, а затем получают поддержку тьюторов и наставников.

При этом в школы приходят не просто специалисты, решившие сменить профессию. Они приносят с собой опыт из других отраслей — и используют его уже в работе с детьми.

Сегодня особенно востребованы учителя STEM-направлений: математики, информатики, физики, химики и биологи. Также школам нужны преподаватели казахского и русского языков.

За время работы программы поступило более 11 тысяч заявок. Отбор проходит в несколько этапов: оценивают не только знания по предмету и возможность пройти профессиональную переподготовку, но и умение работать с детьми, выстраивать коммуникацию, разрешать конфликты и адаптироваться к новой профессиональной роли.

— Мы привлекаем лидеров из разных сфер, которые готовы приходить в школу и делиться практическим опытом. При этом ориентируемся на потребности конкретных школ, — рассказывает региональный представитель ОФ «Teach for Qazaqstan» Александр Урмашов.

Один из участников программы — Айбек Билялов. По первой специальности он астроном. Работал в обсерватории, затем попробовал себя на фондовом рынке и в творческой сфере. В итоге выбрал преподавание.

После двухмесячной летней подготовки в рамках Teach for Qazaqstan Айбек начал работать учителем физики в школе №11 посёлка Новодолинский.

— Можно очень хорошо знать физику, но, если ты не умеешь объяснить её ребёнку, найти с ним общий язык и заинтересовать его, твои знания фактически не будут ему доступны. Поэтому мне пришлось переучиваться не столько самой физике, сколько тому, как быть учителем, — говорит педагог.

Другой участник программы — Аслан Нұразғалиев. Его профессиональный путь начался с журналистики: он окончил факультет журналистики в Кызылорде, работал в газетах и информационных агентствах. Позже получил специальность в нефтегазовой сфере и стал оператором технологических установок.

Сегодня Аслан преподаёт казахский язык и литературу в школе №25 имени Ы. Алтынсарина в Балхаше и руководит 7 «А» классом.

По его словам, желание стать учителем появилось ещё в детстве — под влиянием собственных школьных педагогов.

— В школу приходят люди, которые уже состоялись в других профессиях, а теперь хотят передать свой опыт. Им небезразлично будущее, и они осознанно выбрали возможность делиться знаниями, — отмечает Аслан.

Таким образом, школы получают не только новых педагогов, но и специалистов с опытом из других отраслей, который они могут привнести в образовательный процесс.