Контролирующие органы отчитались перед бизнесом Карагандинской области

Проверки бизнеса, земельные вопросы, торговые надбавки и соблюдение трудового законодательства — эти темы обсудили предприниматели и представители контролирующих органов Карагандинской области. В Региональной палате предпринимателей прошёл Единый день отчёта органов контроля и надзора.

Встречу модерировал заместитель акима области Шынгыс Суюнбаев. Участвовали представители налоговой службы, земельного контроля, ДЧС, санитарно-эпидемиологического и медицинского контроля, инспекции труда, а также департамента торговли и защиты прав потребителей.

Предпринимателям рассказали об итогах проверок за восемь месяцев и изменениях в законодательстве. При этом основной разговор был не только о нарушениях, но и о том, как их не допускать и что делать, если они уже выявлены.

К примеру, в сфере земельных отношений проведено 288 проверок с охватом площади свыше 273 тыс. га. Специалисты профильного департамента разъяснили порядок устранения нарушений, связанных с нецелевым использованием и неосвоением земель.

Предприниматели смогли напрямую задать вопросы представителям госорганов и рассказать о проблемах, возникающих во время проверок. В Палате предпринимателей подчеркнули: бизнес заинтересован в том, чтобы контроль был понятным, законным и предсказуемым, а нарушения по возможности предупреждались ещё до проведения проверки.

Единый день отчёта проводится ежегодно в последний четверг сентября. Его задача — обсуждение результатов государственного контроля и надзора, профилактика нарушений и выработка решений по вопросам взаимодействия бизнеса и государства.

По информации Палаты предпринимателей Карагандинской области