Карагандинский боец ММА вернулся с Азиады с бронзовой медалью

Боец ММА Санжар Адилов вернулся в Караганду с бронзовой наградой с Азиатских игр, которые сейчас проходят в Айти и Нагое (Япония).

В аэропорту спортсмена встречали родные, друзья, болельщики, коллеги и представители спортивного сообщества.

Смешанные единоборства впервые вошли в официальную программу летних Игр. Всего в этом виде спорта было разыграно шесть комплектов медалей. Казахстанские бойцы завоевали два золота и бронзу, а в общекомандном зачёте ММА заняли второе место, уступив Таджикистану.

Тридцатилетний спортсмен выступал в весовой категории до 65 кг в дисциплине Traditional, где поединки проходят в спортивных кимоно. В четвертьфинале Санжар Адилов одержал победу, а в полуфинале уступил таджикистанцу Отабеку Раджабову единогласным решением судей. Отдельный поединок за третье место регламентом не предусмотрен, поэтому оба проигравших в полуфиналах получили бронзовые медали.

Санжар Адилов рассказал, что подготовка к Азиатским играм продолжалась около полугода. Команда провела международные сборы, а также тренировалась в Шымкенте.

— Эти Азиатские игры стали для меня важным этапом: я получил новый опыт, увидел свои сильные и слабые стороны. В отдельных партиях мне удалось дойти до решающих этапов, хотя некоторые моменты давались непросто. Если говорить о моей главной цели, то я хочу и дальше развиваться в профессиональном спорте и продолжать свой путь именно в этом направлении. Цель — участвовать в соревнованиях UFC, — поделился планами спортсмен.

В общекомандном зачёте Казахстан в настоящее время завоевал 22 награды, в том числе восемь золотых.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области