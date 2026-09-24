Уроженец Темиртау Владислав Яковлев завоевал золото Азиатских игр

Казахстанский спортсмен Владислав Яковлев, уроженец Темиртау, вместе с Иваном Чернухиным стал победителем Азиатских игр – 2026 в Японии. Экипаж Казахстана завоевал золотую медаль в финале А мужской двойки распашной без рулевого по академической гребле.

В решающем заезде Владислав Яковлев и Иван Чернухин показали результат 6 минут 25,13 секунды, опередив экипаж Китая на 2,09 секунды. Бронзовыми призёрами стали спортсмены из Узбекистана.

Для Владислава Яковлева эта победа стала очередным крупным достижением на международной арене.

Спортсмен сейчас представляет Туркестанскую область в составе национальной сборной Казахстана.

Это первая золотая медаль Казахстана в академической гребле за всю историю выступлений на Азиатских играх.

По информации Министерства туризма и спорта РК