Школьники Сарани получили футбольное поле уровня FIFA Quality PRO

В Сарани, у гимназии №17, открыли новое футбольное поле с покрытием FIFA Quality PRO — тем же уровнем газона, который используется на крупных футбольных объектах Карагандинской области. Новую площадку построили по проекту ALGA!

Теперь у школьников есть мини-стадион для тренировок и матчей. Поле оборудовали ограждением, трибунами и прожекторами — заниматься здесь можно не только днём, но и в вечернее время.

Это первая школьная футбольная площадка такого уровня в области.

Искусственный газон категории FIFA Quality PRO в Сарани — такой же, как на стадионах «Жигер» в Абае и «Локомотив» в Караганде, которые в этом году реконструировала Карагандинская областная футбольная ассоциация. Общий объём инвестиций Freedom в эти три объекта составил около 1 млрд теңге. Таким образом, школьники получили возможность тренироваться на покрытии профессионального уровня.

Проект станет частью дальнейшего развития школьной футбольной инфраструктуры региона. QOFA планирует построить ещё шесть аналогичных малоформатных полей для школ — участниц проекта.

Работы реализуются в рамках меморандума о сотрудничестве между Freedom и акиматом Карагандинской области, рассчитанного до 2029 года.

В этом году QOFA безвозмездно передаст акимату проектно-сметную документацию для строительства среднеформатного манежа на территории стадиона «Шахтёр», а также проведения дополнительных работ по его реконструкции до 4-й категории UEFA.

В рамках меморандума до 2029 года новые футбольные объекты будут ежегодно появляться в Темиртау, Балхаше, Сарани, Абае, Шахтинске, Шахане и Приозёрске.