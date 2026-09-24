День труда: о профессиях прошлого и настоящего расскажут в музеях Караганды и Темиртау

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В Казахстане каждое последнее воскресенье сентября отмечают День труда. В Карагандинской области к празднику предлагают посмотреть на профессию не только как на работу, но и как на часть истории и культуры. О специалистах, востребованных столетия назад, и о людях труда наших дней можно узнать через искусство и музейные экспозиции.

Темиртауский городской историко-краеведческий музей приглашает на экскурсию «Забытые профессии казахской степи». Она будет проходить с 25 сентября. Посетителям расскажут о шести профессиях прошлого.

У кочевников были специалисты, от которых напрямую зависела жизнь семьи и всего аула. Көшбасшы знал маршруты и условия для кочёвок, құдықшы искал воду, қағушы помогал охотнику, кірeші занимался перевозками, сынықшы лечил травмы и переломы, а нақышшы владел искусством орнамента.

Организаторы предлагают не ограничиваться рассказом экскурсовода. Посетители смогут попробовать себя в роли мастеров прошлого и выполнить интерактивные задания, связанные с разными профессиями.

В Карагандинском областном музее изобразительного искусства до 27 сентября действует выставка «Герои будней трудовых». Здесь представлены произведения карагандинских и казахстанских художников, посвящённые людям разных профессий. На картинах — шахтёры и металлурги, учителя и врачи, учёные и работники культуры.