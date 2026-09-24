В Осакаровском районе запустили первую в Карагандинской области ветроэлектростанцию

В Осакаровском районе Карагандинской области заработала первая в регионе ветроэлектростанция мощностью 150 МВт. Здесь установлена 21 современная ветровая турбина. Объём инвестиций в проект составил 50 млрд теңге.

Строительством ВЭС занималась компания «Гиперборея». На станции создано 20 постоянных рабочих мест.

— Это одна из крупнейших ветрогенерирующих станций в Казахстане мощностью 150 МВт. В целом она способна покрыть объём потребления электроэнергии примерно десяти районов, сопоставимых с Осакаровским, а также порядка 40–50% потребления Караганды, — рассказал генеральный директор ТОО «Гиперборея» Дмитрий Зайцев.

Место для строительства выбрали не случайно. Измерения показали, что среднегодовая скорость ветра здесь составляет около 8,5 м/с. Открытый рельеф и стабильный ветер создают хорошие условия для работы станции.

— Сегодня для нашего района радостный день: вводят в эксплуатацию ветроэлектростанцию. Это должно положительно отразиться на качестве жизни. Мы живём на таком природном ландшафте, где естественные ветры дают хорошую возможность работе таких устройств, — говорит житель Осакаровки Жаксыбай Капашев.

На станции установлены турбины мощностью около 7,7 МВт каждая. Высота конструкций вместе с лопастями превышает 200 метров. Работа оборудования контролируется централизованно с территории подстанции с помощью специального программного обеспечения.

Выработанная электроэнергия поступает в единую энергосистему Казахстана и далее распределяется между регионами.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев отметил, что запуск ВЭС — это не только новые энергетические мощности, но и новые возможности для развития региона.

— Для Осакаровского района это знаковый проект. За ним стоит большая совместная работа инвесторов, специалистов и строителей. Важно, что вместе с новыми энергетическими мощностями мы получаем рабочие места, новые компетенции и возможности для местного бизнеса. И главное — на этом работа не заканчивается. У района есть хороший потенциал для дальнейшего развития ветроэнергетики, — сказал глава региона.

С запуском ВЭС в области расширяется производство энергии из возобновляемых источников. Сегодня в регионе уже работают пять солнечных электростанций. Теперь к солнечной генерации добавилась ветровая.

При этом Осакаровский район продолжает привлекать новые инвестиции. Здесь реализуется ещё один проект ветроэлектростанции мощностью 500 МВт, где планируется установить 65 ветрогенераторов.

Ещё два крупных проекта в сфере ветроэнергетики прорабатываются в регионе — в Темиртау мощностью 500 МВт и в Каркаралинском районе мощностью 200 МВт.