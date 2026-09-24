Два студента из Карагандинской области представляют Казахстан на WorldSkills в Шанхае

В мировом первенстве в Шанхае участвуют два студента колледжей из Карагандинской области. Нурсултан Абдумажитов и Дильназ Куралова вошли в состав сборной Казахстана и сейчас выступают на международном чемпионате WorldSkills Shanghai 2026.

Соревнования молодых профессионалов со всего мира проходит в Китае с 22 по 27 сентября. Казахстан представляют 33 участника в 31 компетенции — от мехатроники и сварки до мобильной робототехники, беспилотных технологий и кулинарного дела.

Нурсултан Абдумажитов, студент Карагандинского высшего колледжа инжиниринга, соревнуется в компетенции «Кирпичная кладка». Путёвку на мировой чемпионат он получил после победы на WorldSkills Kazakhstan 2025. Перед поездкой в Шанхай Нурсултан прошёл стажировку в Ханчжоу у действующих чемпионов Китая.

Дильназ Куралова из высшего колледжа «Болашақ» выступает в компетенции «Отель ресепшионист». Летом она побывала на стажировке в Цюрихе, где познакомилась с международными стандартами гостиничного сервиса.

Участие в международном чемпионате даёт возможность проявить мастерство на мировом уровне и перенять лучший опыт.