Историческая бронза: карагандинский саблист стал призёром Азиатских игр

Карагандинский саблист Артём Саркисян завоевал бронзовую медаль Азиатских игр – 2026 в Айти-Нагое (Япония), показав лучший результат отечественного фехтования в индивидуальных соревнованиях за последние 32 года.

На пути к пьедесталу Артём в 1/8 финала уверенно победил представителя Индии Гишо Нидхи Кумаресана Падму со счётом 15:11. В четвертьфинале казахстанский спортсмен одолел олимпийского чемпиона Парижа-2024 в командной сабле, представителя Южной Кореи До Гёндона — 15:14.

В полуфинале карагандинцу противостоял один из сильнейших фехтовальщиков мира — трёхкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира О Сан Ук. В напряжённом поединке казахстанец уступил со счётом 9:15, однако обеспеченная ранее победа в четвертьфинале принесла ему историческую бронзовую медаль.

Таким образом, Артём Саркисян стал первым казахстанским медалистом в личных соревнованиях по сабле на Азиатских играх с 1994 года, вписав своё имя в историю отечественного фехтования.

Напомним, ещё одну историческую бронзу для Караганды завоевал Санжар Адилов — сотрудник Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, младший сержант гражданской защиты.

Санжар выступил в соревнованиях по ММА в традиционном стиле в весовой категории до 65 килограммов и вошёл в число призёров континентальных соревнований.

Особое значение этой награде придаёт тот факт, что смешанные единоборства впервые включены в программу Азиатских игр. Таким образом, Санжар Адилов стал одним из первых казахстанских спортсменов, завоевавших медаль Азиады в этом виде спорта.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области