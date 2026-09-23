От ЖКХ до парусного спорта: что волнует жителей Балхаша

Каким будет курортный Балхаш, почему в городе приживаются не все деревья, как решить проблемы с поливом и водоснабжением и можно ли возродить парусный спорт — об этом и многом другом говорили балхашцы с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым. Встреча прошла в формате открытого диалога и продолжалась больше двух часов. Каждый желающий мог обратиться к главе региона со своей проблемой или предложением.

Балхаш сегодня всё активнее становится туристическим городом. Только за нынешний сезон его посетили около 200 тысяч человек. И этот поток, отметил Ермаганбет Булекпаев, показывает растущий интерес к отдыху на озере.

— Наша задача — сделать город удобным и привлекательным как для туристов, так и для наших жителей. Поэтому мы развиваем инфраструктуру, улучшаем транспортное сообщение и создаём новые объекты для отдыха. По поручению премьер-министра в регионе создана туристическая индустриальная зона Balkhash. Здесь уже реализуется первый проект — Premium Villa Balkhash с инвестициями 1,3 млрд теңге. Ещё четыре проекта планируется запустить с вложениями более 3 млрд теңге. Рядом появятся санаторий и гостиница, — сказал аким области.

Для туристов важна и транспортная доступность. После реконструкции, проведённой на возвратные активы, в этом году возобновил работу аэропорт города.

А для обеспечения водой туристической зоны строится магистральный водовод Балхаш – Торангалык. Уже проложено 20 км сетей.

С прошлого года идёт очистка бухты Бертыс от камыша и донных отложений. Такие работы здесь не проводились больше 30 лет. В самом городе продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры.

Как сообщил аким Балхаша Саян Муратулы, за последние три года отремонтировано 32 км тепловых сетей. Их износ снизился с 75 до 55%. За два года обновлено около 60 км водопровода, еще 11 км меняют в этом году. Кроме того, продолжаются обновление магистрального водопровода Токырау – Саяк, реконструкция канализационного коллектора.

Отдельный разговор о том, каким должен быть Балхаш. В городе уже утверждён дизайн-код курортных зон. Он определяет единые требования к благоустройству, оформлению и общественным пространствам.

Аким области призвал жителей активнее участвовать в программе «Таза Қазақстан». При этом сами балхашцы обратили внимание на состояние высаженных деревьев и проблемы с их поливом.

— Сажать деревья нужно только там, где есть полив! — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Обсудили и развитие социальной сферы. С созданием межрайонной больницы для балхашцев стала доступнее высококвалифицированная медицинская помощь. Здесь появилась ангиографическая операционная. В перспективе на базе местного стационара планируют проводить операции при катаракте и глаукоме.

Решается вопрос и с кадрами. С начала года в Балхаш приехали 13 врачей, еще 12 специалистов ожидают до конца года.

Но разговор не ограничился коммунальными и социальными проблемами. Жители предлагали идеи по развитию отдыха и спорта, в том числе парусного.

На часть вопросов ответы прозвучали прямо во время встречи. Остальные обращения аким области поручил взять в работу.

После встречи Ермаганбет Булекпаев провёл прием жителей по личным вопросам.