В Карагандинской области 26 сентября онкологи бесплатно проконсультируют женщин
В Казахстане проходит декадник по повышению осведомлённости о женском здоровье. Во всех онкоцентрах страны 26 сентября состоится единый день открытых дверей.
Жительницы Карагандинской области тоже смогут бесплатно получить медицинскую помощь и консультации специалистов.
В Караганде онкологи примут женщин в многопрофильной больнице №3 по адресу: улица Аманжолова, 189.
Время: с 09:00 до 13:00.
В этот день женщины смогут:
— получить консультацию онколога;
— пройти первичный осмотр;
— получить рекомендации по профилактике онкологических заболеваний;
— при наличии показаний пройти необходимое обследование.
Возраст и место прописки значения не имеют. При себе необходимо иметь удостоверение личности.