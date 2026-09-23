В Карагандинской области 26 сентября онкологи бесплатно проконсультируют женщин

В Казахстане проходит декадник по повышению осведомлённости о женском здоровье. Во всех онкоцентрах страны 26 сентября состоится единый день открытых дверей.

Жительницы Карагандинской области тоже смогут бесплатно получить медицинскую помощь и консультации специалистов.

В Караганде онкологи примут женщин в многопрофильной больнице №3 по адресу: улица Аманжолова, 189.

Время: с 09:00 до 13:00.

В этот день женщины смогут:

— получить консультацию онколога;

— пройти первичный осмотр;

— получить рекомендации по профилактике онкологических заболеваний;

— при наличии показаний пройти необходимое обследование.

Возраст и место прописки значения не имеют. При себе необходимо иметь удостоверение личности.