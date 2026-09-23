На Балхашской ТЭЦ увеличивают мощности

На Балхашской ТЭЦ – одной из старейших в Карагандинской области – идёт расширение мощностей. Здесь строят новый, пятый котлоагрегат, а в дальнейшем планируется установка ещё одной турбины. Это повысит надёжность теплоснабжения города и позволит подключать к центральному отоплению новые объекты.

Аким области Ермаганбет Булекпаев во время рабочей поездки в Балхаш посетил станцию. Глава региона проверил готовность к отопительному сезону и ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта.

– Уже произведён монтаж котлоагрегата. Ведутся работы по газоочистному оборудованию, на поставку которого мы заключили договор с южнокорейской компанией IL KWANG. Проект будет соответствовать требованиям нового Экологического кодекса. Новая система газоочистки значительно уменьшит вредные выбросы в атмосферу. Сам проект очень важный для города, обеспечит дополнительную выработку тепла для потребителей. Город растёт, есть необходимость в увеличении мощности, – рассказал руководитель группы по стратегическим проектам Балхашской ТЭЦ Максим Спрягайлов.

Также ведётся монтаж здания котельного цеха. Завершение проекта планируется до конца 2028 года.

По словам заместителя главного инженера по производству Антона Тришина, подготовка к отопительному сезону включает ремонты основного и вспомогательного оборудования.

Работы идут по графику. На станции готовы три котла. Продолжается капитальный ремонт ещё одного котла и турбины.