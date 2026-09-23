Как Темиртау отметит День города

Темиртау 26 сентября празднует День города. Жителей и гостей ждёт насыщенный день, который объединит концерты, спортивные соревнования, выставки, ярмарку, развлечения для детей и большую музыкальную программу.

Праздничные мероприятия развернутся на шести тематических площадках.

Для юных жителей города на площади перед Дворцом культуры будет работать детская площадка «Бақытты бала». Аниматоры, клоуны и сказочные персонажи подготовят яркую развлекательную программу.

На аллее Дворца культуры откроется площадка «Шығармашыл Теміртау», где можно будет познакомиться с творчеством местных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и музыкантов. Здесь же представят экспозицию историко-краеведческого музея, проведут буккроссинг и другие активности.

Молодёжная площадка «Жастармен бірге» разместится, у монумента металлургов на площади «Астана». В программе — участие волонтёров и студентов, выставка молодых предпринимателей и интересные активности для молодёжи.

Любителей спорта ждёт сквер «Бірлік». На площадке «Жігерлі Теміртау» состоятся городские соревнования по 11 видам спорта.

Будут и гастрономические удовольствия. На фудкорте и ярмарке городских предпринимателей можно будет продегустировать разнообразные блюда, приобрести продукцию местных производителей.

Главные события Дня города пройдут на площади «Бірлік». Праздничная программа здесь продлится с 12:00 до 22:00.

Днём зрителей ждут выступления лучших местных творческих коллективов и городской конкурс «Ретроперформанс». С 17:00 начнётся вечерняя программа с театрализованным прологом «Жауыртау — бабалар жолы», выступлениями творческих коллективов Темиртау и ансамбля «Арай» Карагандинского концертного объединения имени Кали Байжанова.

А с 18:00 до 22:00 сцену займут популярные исполнители казахстанской эстрады и специальные гости: AMRE — хедлайнер вечера, Наталия Гулькина — экс-солистка группы «Мираж», ALTAIR x ABBI, ADIL’, DAKELOT, AFRO TROPICANA, ZHENIS, GULMIRA IZBASKHAN.

Ведущие вечера — Алишер Самарбаев и Нургуль Умиртаева.

Завершится праздничный вечер ярким фейерверком.