В Карагандинской области назвали победителей конкурса «Еңбек жолы»

В Карагандинской области завершился региональный этап республиканского конкурса «Еңбек жолы».

Лучших определили в трёх номинациях – среди трудовых династий, наставников и молодых специалистов. В преддверии Дня труда победителям и призёрам конкурса вручили денежные награды.

– День труда – это знак уважения ко всем людям, которые своим трудом, знаниями и талантом формируют будущее нашей области и всего Казахстана. Конкурс «Еңбек жолы» ежегодно открывает стране имена настоящих героев нашего времени. Особую гордость вызывают наши трудовые династии, передающие мастерство из поколения в поколение, опытные наставники и молодые специалисты, которые уже сегодня заявляют о себе высокими достижениями. Ваш ежедневный созидательный труд – лучший пример для подрастающего поколения, – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.

Семья Хабибуллиных, признанная лучшей трудовой династией, объединила три поколения энергетиков. Общий стаж на одном предприятии – 170 лет. Глава династии Хамза Хабибуллин в 1973 году пришёл работать на Карагандинскую ГРЭС в Топаре и вырос от дежурного слесаря до старшего машиниста котлов. После выхода на пенсию в качестве наставника передавал опыт молодым работникам. Два сына продолжили дело отца, а затем и три внука Хамзы Гатауллиновича связали свою жизнь со станцией.

– Для нашей семьи эта победа не просто награда, а признание труда нескольких поколений, которые своим примером показали: профессия – это часть жизни и семейных традиций. Гордимся, что наша трудовая династия получила высокое признание. Благодарны родителям, привившим нам любовь к труду. Этот конкурс надо продолжать, чтобы все видели: труд – это уважение и почёт, – отметил Андрей Хабибуллин, посвятивший энергетике более 20 лет и ныне работающий инженером учебного центра станции.

Второе место в номинации «Лучшая трудовая династия» заняла семья педагогов Шабельник из Сарани. Обладателями третьего места стали Приваловы из Темиртау, чей общий трудовой стаж в металлургии превысил 112 лет, и семья энергетиков Лопатиных из Шахтинска.

Своим опытом поделился лучший наставник работающей молодёжи Жараскан Абдрешов. Он работает токарем на предприятии Qarmet Machinery в Шахтинске.

– Я много лет работаю в промышленности и знаю: общий результат складывается из труда каждого. Уважайте свою профессию, цените свой труд – и признание обязательно придёт, – отметил Жараскан Абдрешов.

Второе место в этой номинации заняла школьный психолог из Караганды Алёна Сыскина. Третье место поделили библиотекарь из Бухар-Жырауского района Майгуль Аскарова и тренер по тогызкумалаку из Каркаралинского района Беркут Бейсенаев.

Лучших молодых специалистов выбрали в разных профессиях.

Победителем этой номинации стал врач Әлихан Махамбет, приехавший работать в Актогайский район. На втором месте конвертерщик Балхашского медеплавильного завода Болат Мұхамедяр. Третье место заняли учитель математики из Приозёрска Ақниет Агатаева и железнодорожник из Караганды, машинист электровоза Айдын Жақсылық.

Әлихан Махамбет вырос в Балхаше, два года назад после окончания Карагандинского медицинского университета поехал работать в село.

– Поддержка молодых специалистов хорошая. Получил служебное жильё и подъёмные. Развитию сельской медицины государство также уделяет большое внимание, – говорит молодой врач.

Ермаганбет Булекпаев предложил в городах и районах установить билборды с фотографиями лауреатов конкурса, чтобы люди знали своих героев труда.

Победители регионального этапа поборются за звание лучших в стране в финале республиканского конкурса «Еңбек жолы».