279 юных теннисистов борются за звание чемпионов Казахстана в Караганде

В Караганде собрались 279 юных теннисистов из всех регионов Казахстана, чтобы побороться за звание сильнейшего. В Центре настольного тенниса «Сарыарка» проходит чемпионат РК среди спортсменов 2009 года рождения и моложе.

С началом чемпионата участников поздравил заместитель акима Карагандинской области Ораз Таурбеков. Он пожелал юным спортсменам уверенности, честной борьбы и достойных результатов.

— Желаю вам веры в свои силы и никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть эти соревнования станут для вас возможностью совершенствовать спортивное мастерство, почувствовать настоящий дух соперничества и взаимного уважения, а также обрести новых друзей! — сказал Ораз Таурбеков.

Он также отметил высокий уровень карагандинской школы настольного тенниса. Сегодня этим видом спорта в области занимаются более 13 тысяч человек, около 4 тысяч из них — жители сельских районов. Воспитанники региона регулярно становятся победителями и призёрами национальных чемпионатов, клубных турниров, спартакиад и международных соревнований.

Теперь на кону — новые медали и новые имена для сборной Казахстана. В эти дни сразу четыре представителя Карагандинской области — Алан Курмангалиев, Зауреш Акашева, Жанерке Кошкумбаева и Альбина Жаксылыкова — выступают за национальную сборную на Азиатских играх в Японии.

Программа чемпионата в Караганде включает командные, личные и парные соревнования. В каждой команде — по пять юношей и девушек. Ещё по три спортсмена могут выйти на старт в личном зачёте вне командного турнира.

По словам главного судьи соревнований Эльмиры Алиевой, турнир станет серьёзной проверкой для юных спортсменов.

— Это важный турнир для ребят, где они могут показать свою подготовку, побороться за медали и получить бесценный соревновательный опыт. Фавориты чемпионата среди девушек — команды Карагандинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей и Шымкента. Среди юношей ждём побед от спортсменов этих же команд и алматинцев, — рассказала Эльмира Алиева.

Карагандинская область как хозяйка чемпионата выставила 20 спортсменов. Особое внимание — женской команде. Среди её лидеров Дарья Фу и Мария Лукьянова. Обе спортсменки заявлены сразу в четырёх разрядах: командном, парном, смешанном и личном.

Для Марии Лукьяновой цель на домашнем чемпионате вполне конкретная — золото.

— Я занимаюсь настольным теннисом с шести лет. На этих соревнованиях планирую занять первое место. Соперники сильные, особенно девушки из Туркестанской области и Шымкента. Так что расслабляться нельзя, — говорит Мария.

Ещё один претендент на медаль — карагандинец Асылхан Магзумбеков. Его главная цель — победа в личном зачёте. На предыдущем молодёжном чемпионате спортсмен вместе с Аланом Курмангалиевым стал первым в парном разряде.

Теперь Асылхан нацелен на следующий шаг — попасть в национальную сборную.

— Со всеми своими соперниками я уже встречался много раз, поэтому есть тактические комбинации. Сильные конкуренты — из Шымкента, Усть-Каменогорска и Алматы. Если я одержу победу, это будет хорошим знаком, чтобы тренироваться, продолжать свой путь и попасть в сборную Казахстана. А потом уже выступать на мировой арене, — поделился планами теннисист.

До 27 сентября юные спортсмены будут бороться за медали чемпионата страны.