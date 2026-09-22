Спасатели Балхаша получили новую технику

Спасательное подразделение Балхаша продолжает обновлять техническую базу. Спасатели получили новую специализированную технику и современное оборудование, которые позволят повысить оперативность и эффективность работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Особое значение имеет техника высокой проходимости. Такие автомобили необходимы при проведении аварийно-спасательных и поисковых работ в труднодоступных местах, куда обычный транспорт не всегда может добраться.

Как рассказал заместитель начальника УЧС Балхаша Олег Грабовский, для оперативного реагирования в труднодоступных местах Карагандинской области выделено 10 единиц новой техники высокой проходимости, которые распределят между подразделениями региона. Два автомобиля Toyota Hilux предназначены для Балхаша. Количество таких внедорожников в автопарке спасательных подразделений области увеличилось теперь с 14 до 24.

Новая техника позволит спасателям быстрее прибывать к месту происшествия и выполнять необходимые работы в условиях сложного рельефа. Обновление технического оснащения расширит возможности при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ.

Особое внимание в рамках обновления материально-технической базы уделено и личному снаряжению сотрудников ДЧС. 41 спасатель, у которого истёк установленный срок носки прежней формы, получил новые комплекты современной облегчённой боевой одежды. В комплект входят боевой костюм, защитные перчатки, специальные ботинки и шлем пожарного.

Обновлённая экипировка отличается сниженным весом и повышенной комфортностью, что особенно важно при выполнении спасательных и противопожарных работ.