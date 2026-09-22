Кто из карагандинцев вошёл в Қазақстан Халық Кеңесі

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил состав Қазақстан Халық Кеңесі. В него вошли 126 человек: общественные деятели, депутаты маслихатов, руководители этнокультурных объединений, учёные, представители бизнеса, образования и спорта. В их числе есть и карагандинцы.

Карагандинскую область в Қазақстан Халық Кеңесі представляют 7 человек:

1. Бекзат Алтынбеков – председатель Ақсақалдар кеңесі Карагандинской области, председатель областного филиала партии Әділет.

2. Гаухар Акижанова – член Общественного совета Карагандинской области, уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения Карагандинской области.

3. Увайс Джанаев – председатель чечено-ингушского этнокультурного объединения «Вайнах».

4. Айгерим Исбекова – директор Дворца школьников «Кәусар».

5. Александр Куприенко – депутат Карагандинского областного маслихата.

6. Виталий Тварионас – председатель этнокультурного объединения «Lituanica».

7. Виталий Хмелевский – председатель этнокультурного объединения «Казахстанский союз поляков».

Кроме того, в Қазақстан Халық Кеңесі вошёл председатель совета директоров АО «Qarmet» Андрей Лаврентьев, член правления объединения юридических лиц «Союз машиностроителей Казахстана».

С полным списком можно ознакомиться здесь: akorda.kz.

Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі состоится 23–24 сентября в Астане.